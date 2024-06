Altmeister mit Appeal: 300.000 Besucher bei Frans Hals in Amsterdam

Allerdings kam der Zustrom zu der Werkschau, die einen der wichtigsten Maler des niederländischen "Goldenen Zeitalters" mit Hinblick auf seine moderne Malweise neu präsentieren wollte, nicht an jene der Ausstellung zu Johannes Vermeer heran, die das Museum 2023 abgehalten hatte: Damals waren 650.000 Besucherinnen und Besucher im Zeitraum von 115 Tagen in das Museum geströmt, die Tickets waren kurz nach Eröffnung bereits ausverkauft gewesen.

Das Museum wertete die Schau, die in leicht veränderter Form ab 12. Juli in der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin zu sehen sein wird, dennoch als großen Erfolg - nicht zuletzt auch, weil im Rahmen der begleitenden Forschungen zwei Modelle des Malers neu identifiziert werden konnten. Ein Doppelporträt aus dem Jahr 16376 zeigt laut einer Aussendung des Museums die Amsterdamer Bürger Jan van de Poll (1597-1678) und Duifje van Gerwen (1618-1658). Duifje war die jüngste Tochter eines wohlhabenden Weinhändlers, Jan war siebenmal Bürgermeister der Stadt und erreichte 1650 den höchsten Rang eines Obersts in der Bürgermiliz der Stadt. In dieser Eigenschaft wurde er zweimal porträtiert – beide Gemälde befinden sich heute in der Sammlung des Amsterdamer Museums. Sein Gesicht auf diesen beiden Gemälden hat große Ähnlichkeit mit dem Gesicht auf dem Porträt, das Frans Hals kurz nach der Hochzeit gemalt hat.