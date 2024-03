Wie Tieleman Roosterman - von Frans Hals - seine Frau wieder traf

Bereits im 19. Jahrhundert hatten Werke von Frans Hals einen „Hype“ erlebt. Das Gemälde des damals noch nicht identifizierten Mannes ging 1872 im Wiener Künstlerhaus an die Familie Rothschild und hing daraufhin in deren Palais in der Theresianumgasse. 1938 beschlagnahmten es die Nazis und ordneten es 1940 dem KHM zu. Das Palais wurde von der SS genutzt und im Krieg zerbombt.

Im Bild entdeckte man bald ein Familienwappen, das den Dargestellten als den Haarlemer Textilhändler Tieleman Roosterman auswies. Das Wappen erlaubte auch die Verbindung mit seinem Gegenstück, dem Porträt von Roostermans Frau Catharina Brugmans.