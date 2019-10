Frankfurter Buchmesse geht mit deutlichem Besucherplus zu Ende

Am Samstag debattierte "Fridays for Future"-Aktivistin Luisa Neubauer mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU) über die Klimakrise. Der frühere " Tagesthemen"-Moderator und Autor Ulrich Wickert sprach auf der ARD-Bühne über Heimat. TV-Entertainer Thomas Gottschalk sagte einen für Samstag geplanten Auftritt dagegen aus Krankheitsgründen ab.

Gastland in diesem Jahr war Norwegen. Auf der Messe - aber auch in Museen und auf Bühnen in der gesamten Stadt - präsentierten sich die Nordeuropäer mit einem breiten Kulturangebot. Zudem traten am Samstagmittag auf der Freifläche zwischen den Messehallen die deutsche und die norwegische Autoren-Nationalmannschaft gegeneinander an. Das deutsche Fußball-Team wurde von Trainerlegende Otto Rehhagel gecoacht und erzielte einen 5:3-Sieg.

Die kommende Frankfurter Buchmesse findet vom 14. bis 18. Oktober 2020 statt. Dann ist Kanada Ehrengast - unter dem Motto "Singular Plurality" (deutsch: Einzigartige Pluralität).