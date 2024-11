Francesca Melandri: "Wer keine Angst hat, kann die Zeit nicht lesen"

Ja, und das fühlt sich auch merkwürdig an. Es ist mein erstes Non-Fiction-Buch und zugleich sehr intim.

Natürlich soll man einen Schriftsteller nie fragen, ob das alles „wahr“ ist, was er schreibt, aber ...

... das meiste ist autobiografisch und doch ist da natürlich ein gewisser Spielraum. Literatur ist immer Interpretation.

Ihr Vater hat Ihrer Familie immer vom Jahr 1943 erzählt, als er einer der Soldaten war, die in Schuhen mit Pappsohlen vor der Roten Armee flohen. Der „Rückzug aus Russland“ hat sich als Trauma im kollektiven Gedächtnis Italiens eingebrannt. Aber ganz so war es nicht. Tatsächlich marschierten italienische Faschisten in die Ukraine ein.

Ja. Er war Offizier in einem Heer, das mit den Nationalsozialisten verbündet war. Und dieses Heer war zum Erobern und Vertreiben dort. Es ging Hitler um die Expansion nach Osten. Mussolini machte mit. Ich möchte aber betonen, dass wir das in Italien mittlerweile gut verarbeitet haben. In Deutschland wird Italien ja immer als Land dargestellt, das seine faschistische Vergangenheit nicht aufgearbeitet hat. Das stimmt aber nicht. Wir lernen auch in der Schule von unserer Vergangenheit.

Zugleich sind faschistische Symbole in Italien mancherorts immer noch salonfähig.

Italien hat einen anderen Umgang mit der Vergangenheit als Deutschland. Ich behaupte nicht, dass das eine oder andere besser ist. Natürlich haben wir in Italien auch unsere Probleme. Deutschland hat seine Nazi-Vergangenheit gründlich aufgearbeitet, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist.