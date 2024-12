Fotokalender: Ohne Regeln durch das Jahr

Weihnachten hat bekanntlich einige Nachteile: Zu viele Geschenke, zu wenig Zeit, zu viel Stress, zu wenig Erholung, zu viele Vanillekipferl, zu wenig Sport. Man könnte ewig so weiterschreiben.

Weihnachten hat aber auch einige Vorteil. Es ist nämlich die Zeit, in der man sich über einen neuen Kalender Gedanken machen muss. Damit meine ich aber nicht diese Stehkalander, die einem die Bank (statt mehr Sparzinsen) beim Weltspartag schenkt.

Es geht viel mehr um Wandkalender, die entweder mit philosophischen Sprüchen oder hübschen Fotos und Motiven daherkommen. Die Auswahl an solchen Kalendern ist groß. Es gibt nichts was es nicht gibt. Soll heißen: Es gibt Kalender mit den besten Covern von Punk-Rock-Pop-Alben, Kalender mit Bauern und Bäuerinnen, mit Seen, Bergen, schönen Landschaften, Gärten, alten und neuen Meisterwerken der Kunst; mit Opernhäusern, religiösen Sprüchen, sexy Priestern und solche, die häufig in Baustellencontainern und Werkstätten rumhängen. Stichwort: "Schrauber-Träume"...