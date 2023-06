"Foto Arsenal"-Chef Hoffmann: Der mit der Linse, die alles bündelt

Alt und Neu

Die Räume im neu eingerichteten „Foto Arsenal“ würden so ausgestattet, dass sowohl sensible historische Fotografien wie auch neueste Bildformate gezeigt werden können, beteuert Hoffmann, der bis zu seinem Wechsel nach Wien an der von ihm mit aufgebauten Institution C/O Berlin tätig war.

Doch ist das Feld der Fotografie – mit einer Spannweite von Journalismus und Wissenschaftsdokumentation über Mode bis hin zu zeitgenössischen Kunstprojekten – notorisch schwer einzugrenzen und zu überblicken.