"Flüssiges Kokain im Schnitzel" - "Heute-Show" bei FPÖ-Wahlparty

Der Reporter bekam aber nicht nur FPÖ-Fans, sondern auch hochrangige Wiener Stadtpolitiker vors Mikro. FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp gibt dem vermeintlichen AfD-Mann zum Beispiel Ratschläge, wie man einen ähnlichen Absturz in der Wählergunst vermeiden könne: "Keine Urlaube in Ibiza!" Der Wiener Klubchef Toni Mahdalik wünscht AfD-Politiker Bernd Höcke alles Gute für den Wahlkampf in Thüringen: "Lass' di ned unterkriegen. Aber du bist eh ned der Typ dafür..."

Besonders prominent kommt " Straches Haus-und-Hof-Sänger", wie er im Beitrag beschrieben wird, zu Wort. Werner Otti fabuliert darüber, dass das Ibiza-Video eine einzige Inszenierung gewesen sei. Zudem behauptet er, im Fernsehen gehört zu haben, dass in den Getränken "Substanzen" gewesen sein sollen, zum Beispiel "flüssiges Kokain". "Es gibt Substanzen, da sagst du alles", sagt Otti und erklärt so Heinz-Christian Straches berühmt-berüchtige Ausführungen über Korruption und Medienmacht.

Mölzer: "Kein Anschluss"

Mit dem Parteidideologen Andreas Mölzer will der vermeintliche AfD-Mann Anschlussfantasien besprechen, aber der steigt nicht darauf ein. Mölzer: "Das wollen wir lieber nicht. Die Bundesrepublik Deutschland ist uns viel zu degeneriert und zu dekadent, um so etwas wie den Anschluss zu wollen."

Der Frontmann der John Otti Band zeigt sich wiederum nicht so abgeneigt gegenüber den deutschen Nachbarn, spricht aber auch von einer "kippenden Gesellschaft" und höheren Geburtenraten bei den Muslimen. Der Reporter: "Muss also die AfD vorher den vollständigen Sieg erringen." Otti: "Ich hoffe, dass das vorher noch gelingt."

Und dass "die Zeit wieder kommen" wird, dass Österreich und Deutschland "allein historisch schon zusammen stehen", kommentiert Otti so: "Ich denke schon."

Sein bestes Wiener Schnitzel habe er allerdings in München gegessen, sagt Otti, "die haben irgendwas reingetan in die Panier." "Flüssiges Kokain", sagt der Undercover-Mann zum Gaudium Ottis.