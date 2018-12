Final Countdown für Slayer

Was war da noch? Das legendäre Album "Reign in Blood", mit dem sich Slayer unter Anleitung des Produzenten Rick Rubin 1986 nachhaltig auf die Landkarte setzten. Allen voran mit dem Song, der so kontrovers ist, dass man nur in Amerika damit durchkommen konnte: "Angel of Death" ist ein Horror-Stück über den Auschwitz-Lagerarzt Josef Mengele, das in Ton und Perspektive heute noch unerhört ist. Ein absoluter Grenzgang, der sich je nach Standpunkt ausging oder eben nicht. Slayer wählten den antiintellektuellen Weg, mit dem Schrecken des Holocaust abzurechnen, ebenso wie sie Jahrzehnte später den islamistischen Terror aus der Innenperspektive beschrieben: "Jihad" war ein nicht weniger provokanter Song, der aber weit weniger Wellen schlug.

Im Gegensatz zu Zeitgenossen wie Metallica hatten Slayer finanziell nie den großen Jackpot geknackt. Während Iron Maiden im bandeigenen Jumbo touren, flogen Araya und Co. Linie.

Umso größer bleibt ihr Vermächtnis in der Rockgeschichte. Die Virtuosität, mit der die Band ihre Songs durch Studio, Konzert und die Hörerschaft prügelten, sucht auch nach Jahrzehnten ihresgleichen. " Slayer makes its exit with one, final world tour", heißt es auf der Website. Ein Final Countdown, neu interpretiert.