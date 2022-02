Filmkritik zu "Wunderschön“: Mit dem eigenen Körper auf Kriegsfuß

Wie man es schaffen kann, als modernes Elternpaar nicht in die 50er Jahre und ihre Klischees zurückzufallen, fragt sich Herfurth in ihrer Rolle als Jungmutter Sonja mit großer Ernsthaftigkeit – trotz aller Komödie. Besonders im Bereich der Kinderbetreuung reiben sich die Geister am Zwang der Geschlechterrollen: Während ihr Mann fleißig an seiner Karriere feilt und mit feschen Kolleginnen parliert, hat Sonja zwei Milchpumpen an den Brüsten kleben oder hoppelt mit dem Kinderwagen durch den Park.