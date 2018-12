Filmkritik zu "Widows – Tödliche Witwen": Das traut uns keiner zu

Der Ehemann ist tot. Wie sah die letzte Begegnung mit ihm aus? Ein leidenschaftlicher Kuss? Eine Streiterei über Geld? Ein blaues Auge, das sich nur mühsam mit Schminke überdecken ließ?

Wie auch immer. Tatsache ist: Drei Frauen stehen plötzlich alleine da. Ihre kriminellen Männer wurden bei einer Explosion in Stücke gerissen. Viel blieb nicht von ihnen übrig, sieht man von einer Zwei-Millionen-Dollar-Schuld ab, die nun die Witwen begleichen müssen.

Vor fünf Jahren beeindruckte Regisseur Steve McQueen zuletzt mit seinem einschneidenden Sklavendrama „12 Years A Slave“ sein Weltpublikum und erhielt dafür drei Oscars, darunter einen in der Kategorie bester Film. Mit „Widows“ stößt der Brite nun erstmals ins Genre-Fach des sogenannten Heist-Movies vor und bricht bei der Gelegenheit effektvoll ein paar Regeln. Anstatt zügig die Planung und Ausführung eines möglichst spektakulären Raubüberfalls à la „Ocean’s Eleven“ anzusteuern, fächert McQueen ein faszinierend weites Sozialspektrum in der South Side von Chicago auf, in dem sich weiße und schwarze Lokalpolitiker üble Machtkämpfe liefern.

Gleichzeitig stellt er drei Frauen in den Mittelpunkt, die einen Racheraubüberfall planen und dabei weder einen Führerschein besitzen, noch eine Pistole halten können. Doch wie die Anführerin Veronica zu Recht erkennt, ist gerade diese scheinbare Unfähigkeit ihre Chance, denn: „Das traut uns keiner zu.“

Tatsächlich sehen ihre Komplizinnen nicht gerade aus wie angehende Gangsterbräute: Die zarte Elizabeth Debicki als blonde Alice steht mit einem Bein in der Prostitution, lernt dafür aber schnell , wie man Fluchtautos besorgt. Michelle Rodriguez als überforderte Mutter rundet das kriminelle Trio ab.