Filmkritik zu "Touch Me Not": Brüste namens Gusti und Lilo

All diese Begegnungen finden in klinisch weißen Räumen, also in betont inszenierten Laborsituationen statt. Die Kamera ist immer gut sichtbar, ebenso die Regisseurin selbst.

Im Zuge ihrer Selbstversuche kommt Laura auch mit einer Gruppentherapiesitzung in Kontakt. Dort lernen Menschen mit und ohne Behinderung, sich gegenseitig zu berühren. Einer von ihnen heißt Christian Bayerlein, ist an spinaler Atrophie erkrankt und das, was man landläufig unter „entstellt“ versteht. Sein Körper ist verkrümmt, seine Zähne stehen stark hervor, Speichel tropft aus einen Mundwinkel. Sein Therapie-Partner hat sichtlich Mühe, Christians Gesicht zu berühren und gesteht offen seine Hemmungen.

Spätestens hier beginnt die Selbstbefragung. Denn es ist unser Zuschauerblick, der konstant mitverhandelt wird: Wie schwer fällt es, auf nicht konforme Körper zu blicken? Wie sehr sind wir auf „Normalität“ geeicht? Und was genau heißt eigentlich Behinderung?

Gerade Christian Bayerlein weist diesen Begriff weit von sich und zeigt ein Einverständnis mit und eine Lust an seinem Körper, die stereotype Vorstellungen von Schön und Hässlich gehörig ins Wanken bringen. Schon allein deswegen ist Adina Pintilies Versuch über die Intimität in jeder Hinsicht bemerkenswert, weil er mundgerechtes Arthouse-Kino bei Weitem überschreitet: Er provoziert unsere Reaktionen, ohne provokant zu sein. Gleichzeitig wirken die monoton vorgetragenen Kommentare der Regisseurin aus dem Off oft penetrant, und auch der endlose Therapie-Sprech („Wie fühlst du dich gerade?“) rüttelt an den Nerven. Denn eben diese Frage – „Wie fühlst du dich gerade?“ – lässt sich beim Zusehen am schwersten beantworten.

INFO: ROU/D/F/TSCHE/BUL 2018. 123 Min. Von Adina Pintilie. Mit Laura Benson, Christian Bayerlein.