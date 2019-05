Filmkritik zu "The Hole In The Ground": Engel oder Monster

Familie ist der Horror. Das wissen wir spätestens, seit Jack Nicholson in „The Shining“ den eigenen Sohn mit der Spitzhacke erledigen wollte. Auch Mütter können ganz schön unheimlich werden; davon haben uns Veronika Franz und Severin Fiala in „Ich seh Ich seh“ erzählt; oder Jennifer Kent in „Der Babadook“, wo eine überforderte Mutter an die Grenze ihrer Mutterliebe stößt. Ganz zu schweigen von Kindern, die sich als wahrer Satansbraten entpuppen: Man denke nur an den sinistren Knaben in „Das Omen“.

Lee Cronin, irischer Drehbuchautor und Regisseur, ist bei der Geschichte des Familienhorrorfilms in die Schule gegangen und hat sich dort reichlich inspirieren lassen.