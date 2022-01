Nein, schreit die überforderte Patchwork-Mutter einmal an unpassender Stelle: Wenn sie ehrlich ist, dann liebt sie ihre eigenen drei Kinder mehr als jene, die ihr Partner aus erster Ehe mit in die Beziehung gebracht hat. An solchen Einsichten muss man nicht zugrunde gehen, man kann an ihnen wachsen.

Es ist kurz vor Weihnachten. Die Großfamilie tritt zusammen, um gemeinsam zu feiern. Anja Richter (Andrea Bræin Hovig), eine erfolgreiche Choreografin, hat gerade erfahren, dass sie einen Tumor im Gehirn hat, wahrscheinlich eine Metastase ihres erst kürzlich behandelten Lungenkrebses. Sie will den Weihnachtsfrieden nicht stören und versucht, ihre Ängste zu überspielen. Ihre Mann Tomas (Stellan Skarsgård) strampelt hilflos an ihrer Seite. Die Schieflage ihrer in die Jahre gekommenen Langzeitbeziehung ist unübersehbar.