Filmkritik zu "Alice Schwarzer": Die Provokateurin

Wieder unternimmt Derflinger einen ausführlichen Streifzug durch die Archive und fördert spannendes Film- und Fernsehmaterial zutage. Bilder von der französischen Frauenbewegung, an der Schwarzer maßgeblich beteiligt war, tauchen ebenso auf wie ein witziger Schlagabtausch zwischen der Feministin und dem eher spaßbefreiten Schauspieler Klaus Löwitsch.

Zudem spickt Derflinger ihre historischen Aufnahmen mit Interviews, die sie aktuell mit Schwarzer geführt hat und diese als humorvolle, schlagfertige und auch großherzige Intellektuelle mit Mut zur Kontroverse präsentieren. Brisante Themen, die Schwarzer immer wieder aufwarf wie Abtreibung, Pornografie oder der politische Islam werden (auch aus heutiger Sicht) aufgegriffen.

Kritische Stimmen fehlen gänzlich. Derflinger erzählt ausschließlich aus der Perspektive ihrer Protagonistin und deren Verbündete.

Richtig nahe kommt sie Alice Schwarzer aber selten. Der innigste Moment findet sich in einem privaten Film, den die Fotografin Bettina Flitner, seit 2018 Schwarzers Ehefrau, von ihrer Partnerin im Jahr 2010 aufgenommen hat: Alice Schwarzer steht vor dem Spiegel im Badezimmer, schminkt sich und stellt müde fest, dass so viel von dem, was über sie geschrieben wird, nicht zutrifft: „Es hat nichts mit mir zu tun, einfach gar nichts“, sagt sie müde, während sie laut darüber nachdenkt, was sie wirklich ausmacht. Am Ende ihrer ernüchternden Überlegungen trägt sie Lippenstift auf und sieht dann wieder so aus, wie wir sie zu kennen glauben.

INFO: Ö 2022. Von Sabine Derflinger. 136 Min. Mit Alice Schwarzer, Bettina Flitner.