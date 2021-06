Filmkritik zu "Rosas Hochzeit": Sich selbst das Jawort geben

Dem Kino kommt in dieser Geschichte eine ganz entscheidende Rolle zu. Die Zerstörung des US-Kriegsschiffes wurde in einer Badewanne mit Modellschiffchen in New York nachgedreht, behauptet Sauper. Der Qualm der Explosion stammte von rauchenden Zigarren: „Das waren die ersten Filme mit Spezialeffekt, die sich millionenfach verkauften“, so der Regisseur: „Durch das Kino wurde die öffentliche Meinung richtig aufgeheizt. Der Film bot Anlass zur Kriegsführung.“

Mit dieser These im Hinterkopf übersiedelte Hubert Sauper für drei Jahre nach Havanna und porträtierte eine unglaublich fotogene Stadt und ihre Bewohner und Bewohnerinnen zwischen revolutionärer Schönheit und postkolonialem Verfall.