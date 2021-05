Filmkritik zu Pablo Larraíns "Ema": Frau mit Flammenwerfer

Glückliche Familie aber wurde keine daraus.

Nachdem Polo das Haus angezündet hat, annullieren die beiden die Adoption und gaben das Kind „zurück“. Quälende Schuldgefühle setzen ein, und das Paar zerfleischt sich mit fiesen Vorwürfen. Ema stürzt sich in polyamouröse Liebes- und Sexabenteuer, die Larraín als Fortsetzung der tanzenden Körper in pulsierende Bilder von leidenschaftlicher Erotik überträgt. Doch nicht nur Sex, auch Feuer gehören zu Emas Grundelementen. Ausgerüstet mit einem Flammenwerfer hinterlässt sie im urbanen Raum ihre anarchischen Spuren: Autos werden abgefackelt, Verkehrsampeln in Brand gesteckt.

Das sieht toll aus. Larraín übersetzt seine Faszination für eine junge, chilenische Generation, ihre Musik und ihre Verweigerung bürgerlicher (Familien-)Verhältnisse in kunstvolle, traumtänzerische Kompositionen: Seine glühenden Bilder und der dazu boomende Sound brauchen unbedingt die große Leinwand, um ihre volle Rätselhaftigkeit zu entzünden.

INFO: Chile 2019. 107 Min. Von Pablo Larraín. Mit Mariana di Girolamo, Gael García Bernal