Filmkritik zu "Avengers: Infinity War": Furioses Action-Spektakel

Größere Identitätsprobleme durchleidet Bruce Banner (Mark Ruffalo), dem die grüne Zornesfarbe nicht so recht ins Gesicht schießen will, um ihn in den unschlagbaren Hulk zu verwandeln.

Die Russos verzichten auf allzu viele, ermüdende Massenschlachten und konzentrieren sich stattdessen auf schön choreografierte Mann-gegen-Mann- bzw. Frau-Einzelkämpfe, bei denen die Superhelden ihre magischen Kräfte effektiv zum Einsatz bringen können. Spiderman verklebt das Auge des Bösewichts, Doctor Strange zeichnet eindrucksvolle Feuerringe in die Luft. Thanos wiederum jagt den Infinity-Steinen hinterher, um tödliche Weltmacht an sich zu bringen.

Lichte Pop-Momente und witzige Dialoge („You are one sandwich away from being fat“) changieren mit düsternen, berührenden Augenblicken und halten die handelsübliche Superhelden-Überlänge in kongenialer Balance.

Avengers: Infinity War. USA 2018. 149 Min. Von Anthony und Joe Russo. Mit Robert Downey Jr., C. Hemsworth.