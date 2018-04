Avengers - Infinity War: Benedict Cumberbatch im Interview

Britische Schauspieler scheinen eine beachtliche Arbeitsethik zu haben. Niemand beweist das mehr als Benedict Cumberbatch dieser Tage. Der 41-jährige Londoner ist allein in diesem Jahr in fünf Projekten zu sehen und zu hören – er ist die Stimme von „The Grinch“ im gleichnamigen Animationsfilm – und als Shir Khan in der Liveactionversion von Mogli, als Titeldarsteller der TV-Serie Patrick Melrose und im neuesten Avengers-Film „Infinity Wars“ . Als Sohn von zwei Schauspielern, Enkel eines U-Boot-Kommandanten und Urenkel eines renommierten russischen Diplomaten, der 1918 verstarb.

KURIER: Wo liegt die Herausforderung, wenn man in eine Franchise wie Avengers einsteigt?

Benedict Cumberbatch: Ganz sicher darin, sich in diesem Mosaik aus Handlungssträngen und Charakteren über die eigene Rolle klar zu werden. Für mich war das der Hauptarbeitsprozess während des Drehs. Ich Ich habe sehr viele Fragen dazu gestellt: über die Integrität der Figur, sein Vermächtnis. Denn die einzelnen Figuren sind nur Teil eines viel größeren Puzzles.

Sie spielen Dr. Stephen Strange…

Ja, der von allen der angeblich Reifste ist, was nicht immer gelingt. Fans geraten in vollste Verzückung bei diesem Film, weil er all diese Figuren zusammenbringt.

Geht einem das als Schauspieler beim Dreh ähnlich?

Bekanntlich normalisieren sich diese Dinge ja sehr schnell, wenn man daran arbeitet, aber ich muss schon sagen, dass ich mich in den ersten Momenten kneifen musste, ob das alles real ist. Ich meine, mit Spiderman, Ironman, Thor und Thanos im selben Raum zu sein, ist schon etwas Besonderes.