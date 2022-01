Filmkritik zu "Licorice Pizza": Liebe in Zeiten der Wasserbetten

Nicht seine eigenen Kindheitserinnerungen, sondern die seines Freundes Gary Goetzman, dem langjährigen Produzenten von Tom Hanks, dienten als Inspirationsquelle. Goetzman trat als Kinderdarsteller mit Lucille Ball in der Heiratskomödie „Deine, meine, unsere“ auf. Danach wechselte er das Metier und vertrieb Wasserbetten, ehe er eine Flipper-Arkade eröffnete.

Auch Gary Valentine – übrigens gespielt von Cooper Hoffman, Sohn des verstorbenen Oscarpreisträgers Philip Seymour Hoffman – wächst gerade aus seiner Pyjama-Rolle in einem New Yorker Bühnenstück heraus, als er sich in Alana verliebt. Bei seiner letzten Aufführung an der Ostküste braucht er eine erwachsene Begleitperson.