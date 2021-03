Filmkritik zu "Kajillionaire": Die schlechtesten Eltern der Welt

„Kajillionaire“ ist der dritte Spielfilm von Miranda July, einer außergewöhnlichen Erscheinung im Bereich des amerikanischen Independent Kinos. July ist von Beruf Multitalent und zählt in den USA zu den renommiertesten Künstlerinnen ihrer Generation. Geboren 1974, wuchs sie in Berkeley/ Kalifornien auf, ist Performance-Künstlerin, Verfasserin von Zeitgeist-fühligen Kurzgeschichten und Romanen, Schauspielerin und Filmregisseurin. Mit ihrem Debüt „Ich und Du und Alle, die wir kennen“ eröffnete sie 2005 die Festspiele von Cannes und landete einen Hipster-Hit. Sechs Jahre vergingen, ehe sie mit ihrem nächsten Film „The Future“ herausrückte. Doch auch das ist schon wieder neun Jahre her.