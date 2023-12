Filmkritik zu "Fast perfekte Weihnachten": Gäste aus dem Seniorenheim

Vincent tigert durch mehrere Altersheime, ehe er Monique, eine zarte, weißhaarige Dame, für den Weihnachtsabend ergattert. Und nicht nur sie: Bald schließt sich auch – sehr zum Leidwesen von Vincents genervter Ehefrau – deren beste Freundin Bernadette an. Die beiden Golden Girls erweisen sich als weniger pflegeleicht als gedacht – und beginnen, die Wohnzimmereinrichtung zu zerlegen. An dieser Stelle biegt die bislang gutmütige Komödie von Regisseur Clement Michel kurzfristig in Richtung derben Klamauk ab, ehe sie zum Finale hin etwas überstürzt nach besinnlichem Weihnachtsfrieden strebt.

Der französische Komiker Franck Dubosc schwang erst kürzlich in „Die Rumba-Therapie“ seine Hüften. Als übereifriger Gastgeber sorgt er – gemeinsam mit „Ehefrau“ Emmanuelle Devos und den beiden betagten Ladys – für weihnachtlich mildes Amüsement.

INFO: F 2023. 97 Min. Von Clément Michel. Mit Franck Dubosc, Emmanuelle Devos.