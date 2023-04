Filmkritik zu "Empire of Light": Wie die Liebe zum Kino (nicht) aussieht

Im Jahr 1981 war das Kino in einer britischen Kleinstadt an der Ostküste noch günstig: Für einen Besuch im „Empire“, einem etwas abgeschabten Art-Deco-Traum in rotem Plüsch, zahlt der Erwachsene für ein Ticket knapp zwei Euro. Hinter dem Schalter sitzt Hilary, eine einsame Mittvierzigerin mit psychischen Problemen. Flankiert wird sie von ihren Arbeitskollegen in Uniform, die den Kinobesuchern die Karten abreißen. Als ein junger Emigrant namens Stephen von den karibischen Inseln im Kino zu arbeiten beginnt, entspinnt sich eine zarte Affäre zwischen den beiden, von der klar ist, dass sie keine Zukunft hat.

Regisseur Sam Mendes („American Beauty“) hat (erstmals allein) das Drehbuch zu „Empire of Light“ geschrieben und als einen Tribut an seine Mutter bezeichnet. Auch von einem „Liebesbrief ans Kino“ ist vielfach die Rede, allerdings lässt sich kein tieferes Gefühl jenseits der Sentimentalität finden – weder was die Liebe zu Hilary, noch die zum Kino betrifft.