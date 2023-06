Filmkritik zu "Die Unschärferelation der Liebe": Finden Sie mich anstrengend, aber bezaubernd?

Bereits in dem Bühnenstück „Heisenberg“ von Simon Stephens traten Caroline Peters und Burkhart Klaußner zum Sprechduett an. In der Filmversion von Lars Kraume wirkt die plappernde Peters eher wie eine Stalkerin als eine charmante Stadtbekanntschaft. Zwar kommen sich die beiden näher, doch auf ihre Frage: „Finden Sie mich anstrengend, aber bezaubernd?“ wäre die ehrliche Antwort: „Nein, nur anstrengend.“

INFO: D 2023. 92 Min. Von Lars Kraume. Mit Caroline Peters, Burkhart Klaußner.