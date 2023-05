Filmkritik zu "Book Club 2: Ein neues Kapitel": Reise mit Hindernissen

Zuerst wird den Ladys das Gepäck gestohlen, dann platzt ein Autoreifen. Dazwischen probiert Jane Fonda ein Dutzend Hochzeitskleider an und lässt sich von ihren Freundinnen bewundern. Ein Gag reiht sich in loser Abfolge an den nächsten wie in einer schleißigen Sitcom. Dafür erstrahlt Italien in Postkarten-schöner Blüte. Zuckersüßes Mittelmaß für vier hochkarätige Schauspielerinnen.

IMFO: USA 2023. 107 Min. Von Bill Holderman. Mit Jane Fonda, Diane Keaton.