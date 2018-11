Filmkritik zu "Aufbruch zum Mond": Rumpelkammer im Weltall

Der erst 33-jährige Chazelle ist ein Meister darin, Filmbilder aus einer anderen historischen Ära perfekt nachzuahmen und dazu überaus attraktiv aufzuladen. Mit einer nervösen Kamera beschwört er einen Sixties-Look, dessen schöne Vintage-Farben die Intimität eines Home-Movies erreichen. Auch ist Chazelle ein Kind seiner (Hollywood-)liberalen Gegenwart: Die Fahrt zum Mond wir nicht ungebrochen als geniales Bubenabenteuer weißer Männer erzählt, sondern genau deswegen in die Pflicht genommen.

Zumindest ansatzweise.

Die wunderbare Claire Foy aus „The Crown“ kommt als alleingelassene Ehefrau und Mutter ebenso in den Fokus, wie die Kinder als Opfer eines ratlosen Erziehungsberechtigten.

Auch die Anliegen der Bürgerrechtsbewegungen der späten 60er-Jahre nimmt Chazelle in den Blick: Der berühmte Revolutions-Rap „Whitey on the Moon“ von Gil Scott-Heron erzählt vom Elend einer verarmten, schwarzen US-Bevölkerung, die vom weißen Mann auf dem Mond exakt nichts zu erwarten hat. Zudem ringt Chazelle eindrucksvoll um ein möglichst immersives Zuschauererlebnis: Die Astronauten kreiseln wild in ihrer Raumschiffkapsel, manche von ihnen müssen sich übergeben. Das Licht fällt aus, Metall kreischt, Funken sprühen. Wie in einer Rumpelkammer jagen sie durchs Weltall – und wir, stark geschüttelt, mit ihnen.

Kein Zweifel: „Aufbruch zum Mond“ braucht das Kino.

INFO: USA 2018. 141 Min. Von Damien Chazelle. Mit Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke.