Filmkritik zu Alex Garlands Schocker "Men": Mörderische Männerrollen

Alex Garland, der seit seinem kühlen Sci-Fi-Debüt „Ex Machina“ vielfach verehrter Brit-Regisseur, interessiert sich für das (horrible) Verhältnis zwischen Männer und Frauen. Unvermutet stößt er die kämpferische Jessie Buckley (zuletzt gesehen in „Die Frau im Dunkeln“) in seine unberechenbare Folk-Horror-Raffinesse hinein und lässt sie in toxische Tiefen männlicher Bösartigkeit abtauchen.

Garland liebt die Transgression und sorgt mit nervöser Kamera und gespenstischer Soundmalerei für beklemmende Grundstimmung. Schon ein Spaziergang bei hellem Tageslicht wirkt unheimlich, in der Nacht aber bricht der Horror so richtig los. Allein im einsamen Landhaus, belagert von mörderischen Männern, durchlebt Harper ein surreales Slasher-Spektakel in fetten Farben und blutigen Bildern. Genüsslich greift Garland tief in die Symbol-Kiste archaischer (Geschlechter-)Mythen.