Filmkritik zu "25 km/h": Brüder-Paar im Schneckentempo

Bei der Trauerfeier nach dem Begräbnis des Vaters sorgt bei den beiden Brüdern ein Zuviel an Alkohol für die Umsetzung einer verrückten Idee aus Teenager-Tagen: Als 15-Jährige wollten sie gemeinsam mit dem Mofa quer durch Deutschland fahren. Einen Film lang wird nun diese Reise nachgeholt.

Vieles ist recht vorhersehbar in diesem Roadmovie, und auch der Humor-Faktor fühlt sich stellenweise etwas Deutsch an. Dazu gehören feucht-fröhliche Gelage, Begegnungen mit Frauen, mit Tieren, mit bewusstseinserweiternden Drogen, mit der Staatsgewalt und mit der eigenen Vergangenheit. Dazwischen werden Sprüche geklopft – von harten und von weichen Männern. Dass man den Brüdern doch ganz gerne bei (fast) allem zuschaut, liegt vor allem an den Darstellern.

Gabriele Flossmann

INFO: D 2018. 116 Min. Von Markus Goller. Mit Lars Eidinger, Bjarne Mädel, Franka Potente.