Eine hysterische Dauerparty

Insgesamt zwanzig Produktionen konkurrieren um die Goldene Palme – und trotz heftiger Kritik im Vorjahr hat es auch heuer nur eine Frau in den Bewerb geschafft: Valeria Bruni Tedesci, ältere Schwester von Carla Bruni-Sarkozy, tritt mit ihrer Arbeit „Un château en Italie“ für Frankreich an. Claire Denis, eine der spannendsten Regisseurinnen der Gegenwart, hat es nur in die Nebenschiene „ Un Certain Regard“ geschafft.

Ansonsten liest sich das Wettbewerbsprogramm wie ein Who’s who der letzten Jahre. Stark vertreten sind die Amerikaner und Franzosen, viele davon Festival-Veteranen. Dazu zählen beispielsweise die Coen-Brüder, die in „Inside Llewyn Davis“ Justin Timberlake durch die Folkmusikszene der 1960er-Jahre schicken. François Ozon und Roman Polanski sind ebenso vertreten wie der amerikanische Oscar-Preisträger Alexander Payne, Jim Jarmusch und Steven Soderbergh.