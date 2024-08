Filmfest Locarno: "Mond" von Kurdwin Ayub wird hoch gehandelt

Das 77. Internationale Filmfestival Locarno endet am Samstag mit der Preisverleihung. Unter den hochgehandelten Filmen befindet sich auch „Mond“ von Österreichs Regieshootingstar Kurdwin Ayub.

Nachdem die Filmemacherin mit ihrem Debüt „Sonne“ auf der Berlinale vertreten war und dort den Newcomerpreis abräumte, scheint für sie nun mit ihrem zweiten Spielfilm im Wettbewerb der Filmfestspiele von Locarno vieles möglich. Am Sonntagnachmittag (11. August) feierte das Werk aus der Schmiede Ulrich Seidl Filmproduktion Weltpremiere, am 8. November kommt es in die heimischen Kinos.