Kurdwin Ayub, Regisseurin von "Sonne": „Ich mag den Wiener Schmäh“

Die ursprüngliche Idee zu „Sonne“ kam der Regisseurin durch eine schiitische Girl-Band im Internet: „Sie sangen muslimische Lieder auf Englisch und ich beschloss, eine Doku über sie zu machen. Ich habe sie deswegen angeschrieben, aber sie haben sich nie zurückgemeldet.“ Also beschloss Ayub, selbst einen Film über eine Girl-Band zu drehen – und dabei jene unterschiedlichen Formate zu verwenden, wie sie unter Jugendlichen am meisten verwendet werden: TikTok-Clips, Handyvideos, Instagram und Chat-Nachrichten: „Das war von Anfang mein Plan. Ich wollte diese Ebene im Film drin haben, weil sie indirekt eine Emotionswelt der Mädels liefert – so wie Newsflashes. Die Welt der Teenager läuft wie eine Instagram-Story nach der anderen. Aber es ist nicht so oberflächlich, wie es wirkt. Dahinter verbergen sich andere Probleme: Wer bin ich? Woher komm’ ich? Wie schaue ich aus? Was will ich? Das sind die Fragen, die so wichtig sind. Das wollte ich zeigen.“