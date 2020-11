Doku-Regisseur Hubert Sauper: „Erkennen, was ein Bluff ist“

Auch Saupers Nachfolgeprojekt erwies sich in seiner Entstehungsgeschichte als extrem aufwendig. Und auch er erhielt mehrfache Auszeichnungen: In „We Come As Friends“ (2014) landete Sauper in einem Flugzeug im Herzen des Sudan, einem „Ground Zero“ für neokolonialistische Interessenskämpfe. Der selbst gebastelte Flieger, in dem der Regisseur weite Strecken zurücklegte, sah so zerbrechlich aus, dass ihn so mancher Sudanese für einen surrealen Witz hielt.