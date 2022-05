Film über Nick Cave und Warren Ellis: Der Teufel und sein Keramiker

„Das ist der Teufel als Kind, da als Jugendlicher. Hier ist der Teufel mit seiner ersten Freundin, und da tötet er ein Kind …“ Nick Cave spricht mit ruhiger, aber zugleich nachdenklicher Stimme. Sein pechschwarz gefärbtes Haar ist gewohnt akkurat nach hinten gekämmt und bildet einen harten Kontrast zum weißen Kittel, den er in seiner Werkstätte trägt. Er sei, so Cave zynisch, dem Ratschlag der britischen Regierung gefolgt und habe sich vom Touren auf andere Einnahmequelle verlegt und in der erzwungenen Pause begonnen, Keramiken zu fertigen. Seine persönlichen Lieblinge: eine Serie von Teufeln.

Diese dezent schrullige Szene ist der Beginn des Films von Regisseur Andrew Dominik, in dem vom Anfang bis zum Schluss eine vertraut-entspannte Stimmung zwischen den Beteiligten herrscht. Diese kommt nicht von irgendwo, denn man kennt sich: Vor 15 Jahren haben Cave und sein musikalischer Partner Warren Ellis den wundervollen Soundtrack zu Dominiks Film „The Assassination of Jesse James“ beigesteuert. 2016 folgt die Doku „One More Time With Feeling“, in der Cave sein Album „Skeleton Tree“ vorstellt und über den Verlust seines Sohnes Arthur spricht – er stürzte 2015 im Alter von 15 Jahren von einer Klippe. Vergangenen Montag verkündete Cave den nächsten Schicksalsschlag: „Mit viel Traurigkeit kann ich bestätigen, dass mein Sohn Jethro gestorben ist.“ Sein ältester Sohn starb 31-jährig. In „This Much I Know To Be True“, der ab heute, Mittwoch, in ausgewählten Kinos zu sehen ist, spielt das natürlich keine Rolle, denn der Film wurde bereits im Frühjahr 2021 gedreht.