Film über den Irrwitz der Bürokratie im Iran: Wo ist mein Hund?

Was? Sie wollen Ihren Sohn David nennen? Warum? Das ist ein westlicher Name!

Lustig? Ja, lustig. Die beklemmende Situation zwischen iranischen Bürgern und Bürgerinnen und Vertretern staatlicher Institutionen mit sarkastischem Humor zu erzählen, schafft nicht jeder. Alireza Khatami und sein Regie-Partner Ali Asgari schon: In „Irdische Verse“ (ab Donnerstag im Kino) entwerfen sie neun Vignetten aus dem Alltagsleben in Teheran – und verzichten dabei auf den Gegenschuss. Soll heißen: Gefilmt wird eine Gesprächssituation, in der man immer nur eine Person sieht, die zu jemandem hinter der Kamera spricht. Wer das ist, sieht man nicht, sondern hört man nur: Es sind Vertreter und Vertreterinnen einer Behörde, Institution oder staatlichen Einrichtung, die jemand anderen zur Verantwortung ziehen.

Die Dialoge spiegeln das asymmetrische Machtverhältnis zwischen Bürger und Staat wider – und produzieren dabei unwillentlich auch immer wieder ein gewisses Maß an Absurdität, findet Khatami: „Wenn wir unseren Film unseren Freunden in der iranischen Community zeigen, wird oft sehr viel gelacht.“

Einer ihrer zentralen Anliegen im Film sei Bio-Politik gewesen, wie sie der Philosoph Michel Foucault beschrieb, sagt Khatami: „Politik startet immer mit einer Disziplinierung des Körpers. So funktioniert jede Macht, und im Iran kann man eine extreme Form davon beobachten. In unserem Film fängt es damit an, welchen Namen ein Körper haben darf, wie er bedeckt wird, mit wem er befreundet ist oder wie er – wie im Falle der Tattoos – behandelt wird. Der Körper wird seitens der Behörden einer permanenten Inspektion unterzogen.“ Was manchmal auch ganz fatal enden kann. Als sich nach dem Tod einer jungen Kurdin eine noch nie da gewesene Protestbewegung unter dem Slogan „Frauen, Leben, Freiheit“ im Iran ausbreitete, unterbrachen Khatami und Asgar „Irdische Verse“ und dachten darüber nach, „ob es ethisch gerechtfertigt sei, überhaupt noch Filme zu machen“. Schließlich führten sie ihr Projekt in dem Gefühl fort, dass ihr Film „einen Ausblick auf eine Zukunft gibt, in der sich viel verändern wird. Denn die neue Generation ist jung und gebildet und sie wird sich zur Wehr setzen. Die lassen sich diesen ganzen Mist sicher nicht bieten.“