Film „Der Spatz im Kamin“: eine schmerzhafte Familiengeschichte

„Eine Familie ist wie ein Baum. Ein lebender Organismus, umrankt von verschiedenen Pflänzchen“, so Ramon Zürcher, der Regie führte und das Drehbuch schrieb. „Es gibt da dieses unsichtbare, unterirdische Wurzelgeflecht, das alle verbindet. Das ist per se schon interessant, weil es ja innerhalb einer Familie so unterschiedliche Individuen gibt. Und es gibt sowohl eine Vergangenheit jedes Einzelnen als auch eine kollektive Vergangenheit. Deswegen ist aus filmischer Sicht eine Familie ein unglaublich reichhaltiges und spannendes Terrain, um menschliche Abgründe zu beleuchten“.

Im Mittelpunkt der Familiensaga steht Karen, die Mutter (großartig: Maren Eggert), die in ihrem Frust über das, was sie aus ihrem Leben (nicht) gemacht hat, wie versteinert wirkt. Unfähig, Liebe zu geben, entgleiten ihr die Kinder, und der Mann sucht sich eine andere. Dennoch ist Karen fähig zu Selbstreflexion und -kritik, sie bereut, ohne aus ihrer Haut raus zu können. „Maren Eggert fanden wir für die Rolle der Karen sehr treffend, weil sie diese passende Mischung aus einer Projektionsfläche, in die man sehr viel hineinlesen kann, und ausgeprägter Sensibilität bietet. Die Figur, so wie sie geschrieben ist, tendiert zu einer gewissen Härte und Dunkelheit, ja Schwermütigkeit. Da fand ich das Potenzial zu Sensibilität und Wärme sehr wichtig. Ich wollte keine einseitige und flache Figur.“