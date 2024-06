Festwochen-Kritik: Dieser Rothko ist nackt!

Damit wäre eigentlich schon das ganze Stück erklärt. Um zu kapieren, dass nicht überall, wo große Kunst draufsteht, auch große Kunst drin ist, hätte man nicht vier Stunden in der Halle E im Museumsquartier absitzen müssen. Kunstskandale gibt’s wie Sand am Meer und so hat auch die Story, um die es hier geht, einen realen Hintergrund: 2004 kauft ein Paar für 8,3 Millionen Dollar ein Gemälde des Expressionisten Mark Rothko. Bloß war der Schöpfer des Kunstwerks in Wahrheit nicht Rothko, sondern ein chinesischer Migrant. Angeblich war das Paar, solange es das Bild für echt hielt, sehr berührt davon, ganz so, wie sich Rothko das vorgestellt hatte. Der wollte mit seinen farbenfrohen Rechtecken Gemälde schaffen, die Menschen zu Tränen rühren würden. Was immer wieder auch passiert sein soll. Kann aber auch ein falscher Rothko zu Tränen rühren? Im Programmheft steht, dass es in „Rohtko“ um diese Frage geht. Zuvorderst aber arbeitet man sich hier an der Frage nach Authentizität ab. Was ist echt, was ist falsch. Mittels Vexierspiel, in dem dieselben Darsteller in immer wieder anderen Rollen auftauchen. Oder sind es die gleichen in denselben Rollen? Ach, hätte man bloß Drehbuchautor Charlie Kaufman um Rat gefragt! Oder den Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi, der hätte gewiss gute Geschichten zum Thema auf Lager gehabt.