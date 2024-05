Zeit für künstlerische Revolutionsideen ist noch genug, bleibt die "Freie Republik Wien" mit ihrem 100-köpfigen "Rat der Republik" aus Expertinnen und Experten, Intellektuellen und Bürgerinnen und Bürgern - auch Jelinek, Berg und Zhyrkov gehören ihm an - doch noch bis zum Ende der Festwochen am 23. Juni bestehen. Insgesamt wartet das Festival heuer mit 47 Produktionen und künstlerischen Projekten aus den Bereichen Sprechtheater, Oper, Musik, Tanz, Performance, bildende Kunst und Aktivismus auf, wobei partizipative Formate und Projekte bei freiem Eintritt einen Schwerpunkt bilden. Zu den bekanntesten Namen zählen u.a. Kornél Mundruczó, Florentina Holzinger, Kirill Serebrennikov oder Tim Etchells. Für die insgesamt geplanten 143 Vorstellungen an 34 Spielorten werden 45.000 Karten aufgelegt.

Das dezidiert politische Programm dürfte dabei auch weiterhin nicht nur die Festwochen-Community beschäftigen. Die Wiener ÖVP kündigte am Freitag an, in der Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch eine Dringliche Anfrage an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zu stellen, böte das Festival doch - "gefördert durch die Stadt Wien - extremistischen Ansichten eine Bühne". Für weiteren Gesprächsstoff ist also gesorgt.