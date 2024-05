Milo Rau, der Epigone, schreit es in alle Welt: "Wien muss brennen"

Wolf D. Prix und seine Mitstreiter von Coop Himmelb(l)au schrien es vor mehr als einem halben Jahrhundert hinaus: „Architektur muss brennen!“ Sie revolutionierten in der Tat die Vorstellung davon, wie Gebäude auszusehen haben. Später revolutionierten The Clash und ihre Mitstreiter mit Punk die Popmusik: „London Burning!“

Und nun macht Milo Rau, der smarte Intendant der Wiener Festwochen, mit Designer-Sturmhaube den Epigonen: „Wien muss brennen“, verkündete er anlässlich der Eröffnung des Festivals, die heute, Freitag, auf dem Rathausplatz stattfindet. Er wies auch seine Berliner PR-Agentur Augustin an, es in alle Welt hinauszuposaunen: „Vienna Must Burn“

Auf der Homepage der Festwochen wird die „Ausrufung der freien Republik Wien“ dementsprechend gewaltig bebildert: Das Foto vermittelt den Eindruck, als würde es vor dem Rathaus gewaltig brennen. Es dürfte sich aber bloß um grell beleuchtete, geradezu malerische Nebelschwaden handeln. Heiße Luft also aus der Trickkiste des Theaters.

© Wiener Festwochen

Bei Milo Rau ist alles Inszenierung. Auch die Positionierung seiner Person. Gegenüber der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit tat er jüngst so, als stünde er unter Beschuss, was ihn aber völlig kalt lasse: „Wenn diese rechten Parteien den Intendanten der Wiener Festwochen angreifen, steh ich daneben und sehe zu, wie wenn ein Gebäude bombardiert wird, in dem ich selbst nicht drin bin.“