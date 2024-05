Die Wiener Festwochen segeln unter palästinensischer Flagge

Ein ähnlicher Zündler ist der arglos wirkende Milo Rau . Er wurde nach Wien geholt, um das Festwochenpublikum aufzumischen. Rudolf Scholten , Präsident des Festivals, drückte es so aus: „Es war zu Recht beklagt worden, dass die Festwochen an Brisanz verloren haben. Und es war klar, dass Milo Rau der Richtige ist, um genau für diese Brisanz zu sorgen. Das heißt natürlich, dass die Debatten aufgeregter werden.“ Und diesen Auftrag erfüllt Milo Rau geradezu spielerisch.

Milo Rau ist tatsächlich jedes Mittel recht, um Aufmerksamkeit zu generieren, Debatten zu entfachen. Ihr Tratschpartner kann sich nicht erinnern, je zuvor derart viele und derart reißerische Presseaussendungen von den Festwochen erhalten zu haben.

Milo Rau kocht gezielt hoch. Er verkaufte Teodor Currentzis und Oksana Lyniv im Package, was die ukrainische Dirigentin, die nichts davon wusste, gehörig auf die Palme brachte. Das Currentzis-Konzert musste abgesagt werden, aber was soll’s: Die mediale Präsenz waren die Kosten allemal wert. Und so ging’s im Vorfeld weiter – mit der Nominierung von Palästina-Sympathisanten in den eh nur virtuellen „Rat“ der Republik (hat sich aber voll ausgezahlt, denn Wolfgang Sobotka fiel schnaubend darauf rein). Und mit der Rede des radikalen Idealisten Omri Boehm, der die jüdische Gemeinde spaltete.