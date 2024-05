Bei Festwochen-Eröffnung weht nun ein anderer Wind

Ein frisches Mailüfterl wehte am Mittwochvormittag beim Pressegespräch einige Servietten über den Wiener Rathausplatz. Bei der Eröffnung der Wiener Festwochen am Freitag (ab 21.20 Uhr auf ORF2) dürfte mehr als ein Lüfterl wehen. Damit ist nicht nur die Wetterprognose gemeint.

Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) erinnerte an die Diskussionen rund um die Rede von Omri Boehm und um die Ratsmitglieder Annie Ernaux und Yanis Varoufakis, denen Antisemitismus vorgeworfen wird: „Wir haben im Vorfeld auch schwierige Auseinandersetzungen geführt, die auch notwendig waren.“ Dadurch sei ein „Raum des Sprechens und des Zuhörens“ entstanden. Die Eröffnung betrachte sie als "Vorgeschmack auf ein Festival, das sozusagen die Polis bestimmt", erinnerte sie an Theaterfestivals in der Antike, bei denen Politik und Kunst verhandelt wurden, aber auch ein "Ort der Gemeinsamkeit und des Feierns" geschaffen wurde.

"Aller Farben ist das Glück", heißt hingegen eine der Republikshymnen von Herwig Zamernik, der die Eröffnung musikalisch verantwortet. Das Musikstück wurde am Mittwoch vorgespielt (mit Rau am Schlagwerk), in ihr heißt es unter anderem: "Geh nach Haus, Kapitalisti": Die Hymne wendet sich zudem an „euch Scheiß Rassisten“. Zamernik, alias Fuzzman, zeigte sich „froh, dass das Festival sich traut, ein nicht mainstreamiges Musikprogramm zu haben“.

Herausfordernde Bühnenshow

ORF-Ressortleiterin Musik und Theater, Karin Veitl, sprach für den ORF, der sich besonders darum bemüht sei, "den Zuschauern auf ORF2 das näherzubringen, was den Festwochen wichtig ist - und somit auch dem ORF. Man sei in diesem Jahr in "sehr intensivem Austausch" gewesen. Es sei "keine leichte Bühnenshow, weil es viele Elemente gibt, wo wir sehr eng zusammenarbeiten müssen."

Dass bei der diesjährigen Eröffnung die Ausrichtung wesentlich kantiger ist, könnte bei einer Live-Übertragung durchaus zu aktivistischen Überraschungen sorgen. Auf KURIER-Anfrage erklärte Veitl, dass man sich als Broadcaster nur hinsichtlich der heuer besonders vielfältigen produktionstechnischen Details abgestimmt habe, "Wie bei allen TV-Übertragungen künstlerischer Darbietungen ist für den Inhalt des Programms allein der Veranstalter verantwortlich."