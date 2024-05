Pussy-Riot-Aktivistin: "Der Tod Putins wäre zu einfach"

Aktivismus in Russland ist für Pussy Riot praktisch nicht mehr möglich, „weil wir diesen großen Namen haben“, sagt Burkot. „Trotzdem gibt es noch welche, die in Russland weiterhin jede Woche im Untergrund kämpfen.“ Unter großer Gefahr, erst kürzlich wurde ein Sprecher der Band in Abwesenheit zu acht Monaten Haft verurteilt.

Auch Solidaritätsauftritte in der Ukraine sind derzeit nicht möglich, erzählt die Sängerin, „weil das ukrainische Volk nicht wirklich mit Russen zu tun haben will. Mir ist völlig klar, warum das so ist. Es ist unser Land, das diesen Krieg in der Ukraine begonnen hat. Man kann nur erahnen, was sie fühlen und wann sie bereit sein werden, wieder zu kommunizieren. Natürlich werden wir sie weiterhin unterstützen.“

Über Forderungen nach Friedensgesprächen mit Putin sagt sie: „Ich denke, die Ukraine sollte entscheiden - und das ukrainische Volk."