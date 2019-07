"Ausverkaufte" Festspiel-Vorstellung? Wie man trotzdem zu Tickets kommt

„Bei uns läuft’s gut. Wir sind auf einem sehr guten Verkaufsstand“, heißt es bei den Salzburger Festspielen auf KURIER-Anfrage. Grundsätzlich sei der „Jedermann“ (hier gibt es die Kritik) bereits ebenso ausverkauft wie Ödön von Horváths „Jugend ohne Gott“.

„Aber man darf sich nicht abschrecken lassen. Fallweise kommen Karten aus verschiedenen Gründen an uns zurück, die wir dann wieder in Umlauf bringen und sie in Kommission schnellstmöglich weiterverkaufen“, sagt Kartenbüro-Leiter Christoph Engel.