Festival der Regionen 2021: Tiefenbohrungen im Salzkammergut

Viele Projekte beschäftigen sich auch mit der Geschichte bekannter Salzkammergutbauten - wie etwa der Villa Blumenthal oder der PKS-Villa in Bad Ischl. Lehrende und Studierende der TU Wien arbeiten schon seit einigen Jahren am Projekt „Hallstatt - Wohnen im Schaufenster“. Sie befassen sich darin mit dem Thema Overtourism und entwerfen Wohnformen für die Bedürfnisse von Einheimischen ebenso wie von Touristen.

Natürlich findet auch die Pandemie thematischen Niederschlag: So zeigt etwa Wolfgang Menschhorn, in Bad Goisern lebender Zeichner, eine Serie von Home-Office-Karikaturen - von Berufen, die nicht wirklich von zu Hause aus ausgeübt werden können. Zu sehen ist die Schau im ehemaligen Postgebäude in Bad Ischl.

Bereits vor dem Start der mittlerweile 15. Festivalausgabe gibt es eine Ouvertüre: Von 19. auf 20. Juni werde unter dem Titel „Signal am Dachstein“ eine „Landschaftsoper bei Sonnenaufgang auf dem Gletscher“ - so Berg - aufgeführt. Das Projekt, in dessen Zentrum eine Raumklang-Installation der niederländischen Komponisten Jeroen Strijbos und Rob van Rijswijk steht, erfolgt in Kooperation mit La Strada Graz. Das nicht mehr so ewige Eis bleibt auch während des Festivals Thema: Das „Gletscher in Not-ResearchLAB“ von Markus Jeschaunig beschäftigt sich mit dem Sterben des Hallstätter Gletschers und den Auswirkungen auf die Region.