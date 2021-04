Bad Ischl - Kulturhauptstadt der intransparenten Vorgänge

Warum genau? Weil sich Rabl zu den Leitlinien bekannte? Diese besagen, dass man mit dem recht schmalen Budget von 30 Millionen Euro keine Infrastrukturprojekte zu finanzieren gedenke. Ischl müsse daher das geplante Offene Cultur Centrum schon selbst bezahlen. Und was wäre, wenn man das in Ischl anders sieht? SPÖ-Bürgermeisterin Ines Schiller ist die Lebensgefährtin von Heide.

Die Beteiligten hüllen sich aber in Schweigen. Die Vertragsauflösung wurde nichtssagend damit begründet, dass „die Zugänge zur inhaltlichen Ausrichtung des Projekts“ zu unterschiedlich gewesen seien. Transparenz scheint generell keine Tugend der Kulturhauptstadtmacher zu sein. Denn auf der Homepage fehlt jeder Hinweis auf Scheytt.

Nicht nachvollziehbar ist zudem, wie es zur absurden Umbenennung in „die Originale“ kam. Weil zum ersten Mal eine Region in den Alpen ausgewählt wurde? Naja. Auch Essen und das Ruhrgebiet waren eine Region – oder Marseille und die Provence. Und so drängen sich viele weitere Fragen auf: Wer bestellte die Agentur, der nichts Besseres einfiel? Was kostet die Trennung von Rabl? Und: Wer übernimmt die Verantwortung für all das?