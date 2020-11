Festival der Architektur: Open House heuer online

Alljährlich ist das Architekturfestival Open House im Herbst ein Fixpunkt für Tausende, die gern auf Entdeckungstour gehen, um sich historisch spannende Gebäude in Wien von innen anzusehen. Und dabei interessante Bauten zu bestaunen, begehen, erleben und besichtigen, die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.

Mehr als 40 Städte nehmen teil

Heuer gibt es Open House wegen Corona am Wochenende – 14. und 15. November – allerdings nur im Internet. Dafür als Weltreise. Im 48-Stunden-Livestream, kostenlos zugänglich, u. a. mit urbanen Erkundungen und Gebäudetouren (Start ist am Samstag um 1 Uhr nachts).

Mehr als 40 Städte nehmen am ersten weltweiten Open House Festival im digitalen Raum teil und präsentieren sich filmisch. Unter anderen geben London, New York, Bilbao, Wien, Taipeh, Buenos Aires, Basel und Lagos Einblicke in global relevante Themen wie Design, Infrastruktur oder sozialer Wohnbau.