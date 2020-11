Galerien in Wien: Vom Jetzt ein Bild machen

Das Überwachungsthema findet sich auch bei Hans Weigand (*1954) in der Galerie Gabriele Senn (bis 19.12.) – symbolisiert durch Drohnen in Szenarien zwischen kalifornischer Feelgood-Stimmung und Apokalypse. Ein Flügelaltar, der eine antike Laokoon-Gruppe in eine technoide Umgebung verpflanzt, imponiert hier nachhaltig. Mit seiner virtuosen Handhabung von Malerei, Schnitz- und Drucktechniken unterstreicht Weigand dazu den Wert „klassischer“ Techniken in digitaler Zeit.

Bei „Untitled Projects“ nebenan zeigt sich dagegen das Potenzial neuer Formate: Das Duo Marie Munk (*1988) und Stine Deja (*1986) hat hier eine an die „Matrix“-Filme, aber auch an Bruno Gironcoli gemahnende Maschine installiert, bei der amorphe Massen an einer Art Nabelschnur hängen und von automatischen Wiegen geschaukelt werden. Dahinter schmiegen sich computergenerierte, organisch anmutende Formen aneinander und stellen die Frage, was „Nähe“ heute eigentlich bedeutet.