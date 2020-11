Vienna Art Week online: Kunststandort Badewanne

„Wenn das Publikum nicht zur Art Week kommen kann, kommen wir zum Publikum“, sagt Robert Punkenhofer, Initiator der „Vienna Art Week“, bei einem gestreamten Pressegespräch am Donnerstag. Mit seinem Team hielt er trotz des Lockdowns an dem Festival, das alljährlich den Kunststandort Wien aufs Podest heben will, fest – in kürzester Zeit wurden die meisten Programmpunkte auf Onlineformate verlegt, die man nun „in der Badewanne oder am Esstisch“ verfolgen kann, so Punkenhofer.

Atelierrundgänge zu ausgewählten Kunstschaffenden, seit jeher ein Kernstück der Veranstaltung, finden am Samstag (14. 11.) und Sonntag (15. 11.) in Form eines Online-Marathons statt; sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt auch noch „live“ nachgeholt werden.

Eine Ausstellung zum Generalthema „Rituale“ wurde in einem leer stehenden Haus in Simmering aufgebaut und ist ab Montag in einem virtuellen Rundgang zu erleben. Eine Vielzahl von Künstlergesprächen und Führungen ist dazu über viennaartweek.at abrufbar.