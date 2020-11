Gerade jetzt braucht die Welt ein bisschen Bob Ross: Museum eröffnet

Zur richtigen Zeit

"Wir stehen hier in dem Raum, in dem Bob malte", sagt George Buss Jr. in einem Werbevideo. Buss ist Vizepräsident von Minnetrista und findet, dass die "Bob Ross Experience" Ende Oktober gerade zur richtigen Zeit eröffnet hat, wie er in einem Bericht von Artnet sagt. Die Dauerausstellung werde einige Originalbilder von Ross zeigen und in Workshops kann man die typische Malweise des Fernsehkünstlers am Originalschauplatz erlernen. Unter Anleitung von zertifizierten Bob-Ross-Instruktoren.

Am Eröffnungswochenende seien laut Artnet Fans aus 16 US-Bundesstaaten gekommen, viele hätten sich, auch weil Halloween-Wochenende war, verkleidet. Natürlich stilecht mit Afro-Frisur, blauem Hemd und Bob-Ross-Malerpalette. Das Aufnahmestudio wurde in den orange-gelben Look der 80er Jahre zurückversetzt, WIPB-Mitarbeiter berieten die Ausstellungsmacher bei der Platzierung der Kameras und Ross' Staffelei. Der Museums-Shop bietet Ross-Plastikfiguren, Toaster und andere Devotionalien feil.

Sogar die New York Times schickte im vergangenen Jahr ein Reporterteam nach Virginia, als dort mehr als tausend von Ross-Gemälden in einem Lagerhaus aufgespürt wurden. In Chicago bekam Ross dann, ebenfalls im Vorjahr, seine laut Art Newspaper erste Einzelausstellung.