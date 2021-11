Fendrich über Impfdebatte: "Gibt es ein Recht auf Dummheit?"

Hader geißelte im Bild-Interview sowohl die Bundesländer („Die Landespolitiker schimpfen gerne auf Wien, das ist leider das einzige, was sie können.“), als auch die aktuelle Regierungspolitik. Über den Kanzlerwechsel zeigt er sich aber „total froh, weil dieser Rücktritt von Sebastian Kurz uns erst wieder in die Nähe westlicher Demokratien gerückt hat. Ohne diesen Rücktritt hätten wir das Gefühl gehabt, wir nähern uns den Verhältnissen in Ungarn an. Die Justiz, die Zivilgesellschaft, die Medien, haben bei uns gezeigt, dass sie stark genug sind. Dass bestimmte Dinge nicht durchgehen. Das ist mir das wichtigste. Ein Nachfolger, egal wie er heißt, wird sich hüten, solche Dinge noch mal zu bringen.“

Fürs Impfen wolle er sich nicht breitenwirksam stark machen. Hader: "Ich bin jetzt nicht auf Plakaten zu sehen, wo ich zum Impfen auffordere, weil ich denke, dass die Leute, die auf mich hören, eh schon alle geimpft sind.Das wäre für mich so ein unnötiges Wichtigmachen. Wenn ganz populäre Leute wie Andreas Gabalier z.B. das machen würden, so was würde ich sinnvoll finden."

Naschenweng wollte sich von Bühne zurückziehen

Etwas unentschlossen wirkt die Schlagersängerin Melissa Naschenweng. Am meisten zu emotionalisieren schien sie aber die 2-G-Regel, die Ungeimpfte temporär für verschiedene Freizeitaktivitäten sperren sollte. Auf Facebook schrieb Naschenweng am Sonntag: „Ich wollte immer Musik machen … aus ganzem Herzen und für ALLE Menschen, weil Musik die Menschen verbindet. Wer mich kennt, der weiß, wie sehr ich mit meiner Heimat verbunden bin, und nun bin ich in einem Land zuhause, wo es nicht mehr möglich ist, für ALLE Menschen zu spielen. Nicht nur dieser Umstand macht mich unendlich traurig, sondern vor allem, wie man Mitmenschen behandelt.“

Naschenweng weiter: „Wir alle haben die gleichen Maßnahmen mitgetragen, die gleichen Entbehrungen, Ängste und Sorgen, das sollte uns doch verbinden und nicht derart spalten.“

Sie schreibt, dass sie diese Woche eigentlich bekannt geben wollte, „dass ich auf unbestimmte Zeit keine Konzerte spielen werde, nun kam mir die Verkündigung eines erneuten Lockdowns zuvor. Konzerte wären zwar in naher Zukunft bestimmt wieder möglich, aber mein Herz ist momentan nicht im Stande, sich nur für eine Seite zu entscheiden.“ Sie wolle sich ins Studio zurückziehen und dort Musik „für ALLE“ produzieren. Abschließend schreibt sie: „Ich hoffe sehr, dass wir uns einander wieder begegnen können, mit Unbeschwertheit und ohne Last und gegenseitige Schuldzuweisungen, mit versöhnten Herzen, WIR ALLE.“