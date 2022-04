"Feine Sahne Fischfilet"-Sänger Monchi übers Abnehmen: "Es ist jeden Tag ein Kampf"

Jemand in der gleichen Situation kann sich viel Mut aus „Niemals satt“ ziehen. Aber auch für andere bietet das Buch Spannendes. Denn neben dem chronologischen Hauptstrang über das Abnehmen hat Monchi in den „Ich sehe was, was du nicht siehst“-Kapiteln Erinnerungen an Erlebnisse mit der Band oder aus der Kindheit dazwischen geschoben, die ihn und seine politische Gesinnung geformt haben.

Schwierig, sagt Monchi, war es auch, beim Schreiben den richtigen Ton zu treffen. „Ich habe zwar 65 Kilo abgenommen, aber ich wollte nicht so klingen, als wäre deshalb jetzt alles super.“

Gerade beim KURIER-Interview hat er wieder ein Tief. Er ist zu Hause in Corona-Quarantäne, weil sich jemand in seiner Familie mit dem Virus angesteckt hat.

„Ich kann deshalb keinen Sport machen und wiege 125 Kilo. Damit bin ich in meinem Kopf den 150 aber viel näher als den 100. Es ist jeden Tag ein Kampf. Während des Tages krieg ich mich noch gehalten, aber abends stopfe ich wieder in mich rein. Aus einem Wurstbrot werden drei und aus einem Stück Schokolade wird die ganze Schokolade. Das sind Muster, in die ich bis heute immer wieder reinfalle.“

Deshalb hält sich die Freude über die Lesetour, die Ende April startet und am 14. 5. im Wiener Rabenhof-Theater Station macht, mit der Angst davor, im Tourstress wieder in ungesunde Gewohnheiten zu kippen, die Waage.