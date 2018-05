Feine Sahne Fischfilet: Attentat nur knapp überlebt

In dem Song „ Suruç“ geht es um einen Vorfall in dem gleichnamigen Ort in der Türkei an der Grenze zu Syrien. „Ich hatte am Samstag auf einem Festival gespielt, wo 15.000 Leute fröhlich gefeiert hatten“, erzählt Gorkow. „Zwei Tage später stand ich in Suruç zwischen 31 Leichen und 70 Verletzten, weil dort ein IS-Kämpfer einen Selbstmordanschlag verübt hatte.“

Gorkow und seine Freunde, die dort waren, um in Rostock gesammelte Hilfsgüter in die Stadt Kobane hinter der syrischen Grenze zu bringen, entgingen dem Anschlag nur knapp. Er ist der Grund dafür, dass Gorkow sich nicht unbedingt für den Weg der Gewaltlosigkeit stark machen will.

„Dafür gibt es sicher gute Argumente“, sagt er. „Aber Gewaltlosigkeit muss man sich auch leisten können. Ich habe in Suruç mit Leuten geredet, die erzählten, wie sie von IS-Kämpfern bedroht und abgeschlachtet werden. Soll man sich mit denen an einen Tisch setzen und reden? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wenn ich im Geschichtsunterricht nur ein bisschen aufgepasst habe, weiß ich: Die Nazis wurden auch nicht mit Friedens-Politik besiegt.“

Tour-Daten:

25. 5. Graz/PPC (ausverkauft),

26. 5. Linz/Posthof (Karten unter 01/96 0 96 oder www.oeticket.com)

27. 5. Wien/Arena (ausverkauft)